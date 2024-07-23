طه دسوقي بصحبة زوجته في العرض الخاص لفيلم "إكس مراتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان الشاب طه دسوقي على حضور العرض الخاص لفيلم "إكس مراتي" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر بحضور أبطال وفريق العمل.

وظهر دسوقي مع زوجته على السجادة الحمراء للعرض الخاص والتقط عدد من الصور التذكارية.

وحرص على الحضور أبطال الفيلم وفريق العمل إلى جانب عدد من الضيوف وهم الفنان هشام ماجد وزوجته، الفنان محمد ممدوح، الفنانة أمينة خليل، المخرج معتز التوني،، الفنان محمد أوتاكا، كما حضر عدد من المؤثرين على "السوشيال ميديا" منهم إياد الموجي.

تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي اجتماعي، حول طبيب أمراض نفسية يدعى "يوسف" الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها، ويشارك ببطولة الفيلم مصطفى غريب، خالد كمال، علي صبحي، عماد رشاد، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج معتز التوني.

وشارك طه دسوقي خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال الفنية ما بين السينمائية والتلفزيونية أبرزها مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض بموسم أفلام عيد الفطر الماضي.

يذكر أن طه دسوقي سيواصل تصوير فيلم "سيكو" ويشاركه البطولة لأول مرة الفنان الشاب عصام عمر والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

حسام حبيب يستعد لطرح "اثبت لي حبك" بعد تنازل شيرين عن بلاغها ضده