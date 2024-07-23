شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أشهر أغانى فرقة المصريين قبل حفلها فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب حفل الموسيقار هانى شنودة "لفرقة المصريين" يوم 27 يوليو الجارى والتى تضم مجموعة من الشباب حاليا خلال فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية، والذى يشهد عددا من المفاجآت، تتجه الأنظار إلى التنوع الكبير الذى يضمه المهرجان، والذى لم يتوقف على المزيكا والفرق الجديدة بحسب ولكنه استعاد الذكريات لفئة أكبر من الجمهور الذى يبحث عن كل ما هو نوستالجيا الحنين للماضى.

ونستعرض فى هذا التقرير كلمات أفضل أغانى فرقة المصريين:

ماشية السنيورة

ماشية السنيورة

كدا كدا اهو

عاوزه لها صورة

كدا كدا اهو

بصت فى العدسة

كدا كدا اهو

راحت مكسورة

اهو كدا كدا اهو

بيقرو عليا وبيحسدو فيا

اكمن عيونى عسليه وبتلمع فى الضى شوية

ابقى خلاص خلاص بقيت خلاص بقيت جنيه

وبيقولو على شعرى السايح

قال ايه ناعم وكمان فاتح

وانا مهما اسامح واصالح

بيقرو عليا وبيحسدو فيا

يشوفونى بانشر بياضاتي

والهوا طاير بين ذراعاتي

يقومو ايه

يفتكرو ايه

يفتكروا دول جناحاتي

وبيقولو على وسطى رفيع

امشى به يبقى بيتخلع

واسمعهم وانا كدا باتدلع

بيقرو عليا وبيحسدو فيا

اشترى فستان يطلع منظر

واشترى فاكهه تطلع سكر

ابقى كده ... مشعوذه

قال ايه وباعرف اسحر

و يقولو مالها كدا سرحة

وفراندة بيتهم كدة برحه

وانا مهما حاولت اكون مرحه

بيقرو عليا .. وبيحسدو فيا

انا شفت منام قمت حكيته

واتحقق زى انا مارويته

بعدو عنى .. كشو مني

عشان اللى قريته

ويقولو على خدى وردي

وشفايفى فراوله من البلدي

طب ليه و دا شيء مش بيدي

بيقرو عليا و بيحسدو فيا

ياحبيبى تعالى قوام خدني

م الناس اللى بتعاندني

هاتلى بصحيح .. بساط الريح

خلى البلد تشاهدني

ويقولو دى بنت غنيه

وشقيه وحلوه وذكيه

والعالم كله حوليا

بيقر عليا .. و يحسد فيا



متحسبوش يا بنات

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قولنا بصراحه

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه

ان الجواز عمره عمره ما كان راحه

قولو لنا يا نصاح

مين فى الحياه مرتاح

حتا الحمام اللى طاير

عنده تعب ف الجناح

حلم السعاده الجميل

من منبعه السلسبيل

مايهموش لو يسيل

علا صخر أو تفاح

و مهما نتعب نقول

تعب الحبيب راحه

ماتحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قولنا بصراحه

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه

أن الجواز عمره عمره ما كان راحه

مهما تقولو لنا عليه

رجلينا رايحه اليه

و اللى يحب الحلاوه

لابد يلسع ايديه

لا بد من بعض نار

ونص درهم مرار

ولما ييجو الصغار

القلب ترقص عينيه

و مهما نتعب نقول

تعب الحبيب راحه

و مهنا نتعب نقول

تعب الحبيب راحه

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قولنا بصراحه

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه

أن الجواز عمره عمره ما كان راحه



لما كان البحر أزرق

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قولنا بصراحه

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه

ان الجواز عمره عمره ما كان راحه

قولو لنا يا نصاح

مين فى الحياه مرتاح

حتا الحمام اللى طاير

عنده تعب ف الجناح

حلم السعاده الجميل

من منبعه السلسبيل

مايهموش لو يسيل

علا صخر أو تفاح

و مهما نتعب نقول

تعب الحبيب راحه

ماتحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قولنا بصراحه

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه

أن الجواز عمره عمره ما كان راحه

مهما تقولو لنا عليه

رجلينا رايحه اليه

و اللى يحب الحلاوه

لابد يلسع ايديه

لا بد من بعض نار

ونص درهم مرار

ولما ييجو الصغار

القلب ترقص عينيه

و مهما نتعب نقول

تعب الحبيب راحه

و مهنا نتعب نقول

تعب الحبيب راحه

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قولنا بصراحه

ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه

و ما تزعلوش يا بنات ان قلنا بصراحه

أن الجواز عمره عمره ما كان راحه