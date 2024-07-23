شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع وأحمد عبد الوهاب وزوجته فى العرض الخاص لفيلم X مراتي والان مع تفاصيل الخبر

حضر منذ قليل العرض الخاص لفيلم "X مراتي" المقام حاليا في إحدى سينمات أكتوبر كل من علي ربيع، وأحمد عبد الوهاب وزوجته، ومحمد أوتاكا، يوسف عمر، ياسمين العبد، والناقد أحمد شوقي، والمؤلف كريم سامي.

كما حضر منذ اللحظات الأولى محمد ممدوح والفنان هشام ماجد بصحبة زوجته، والفنانة أمينة خليل، والفنان طه دسوقي وزوجته، كما حرص على الحضور كذلك المخرج معتز التوني والمؤلف أيمن وتار.



احمد عبد الوهاب وزوجته



على ربيع

‎يذكر أن فيلم "إكس مراتي" والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة: هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

‎وكانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

‎الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوان أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.