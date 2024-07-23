شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد: كلمت دكتور نفسى سألته على معلومات قبل تصوير X مراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هشام ماجد فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن شخصيته فى فيلم X مراتى، الذى سيبدأ عرضه فى دور العرض المختلفة من يوم 24 يوليو الجارى.

صرح ماجد قائلا: "أقدم شخصية دكتور يوسف بكر دكتور نفسانى، ومتزوج من سحر وعندهم ابن اسمه سليم، وبيدخل فى حياتهم حد يبوظ كل حاجة".

وتابع ماجد قائلا: "ما كنش فيه حاجة صعبة في التحضير للشخصية، أكثر من أن إنت بتحاول تبقى مقنع للمشاهد إنك دكتور نفسانى بجد، فتحاول تتكلم كلام يبان أن ده دكتور نفسانى، خاصة أن مصطلحاته مش مصطلحات شخص عادى".

وأضاف ماجد قائلا: "كلمت دكتور نفسانى سألته على شوية معلومات عن الشخصية ومصطلحاتها، خاصة أنه كان في مشهد في الفيلم محتاج اتأكد أنه بيحصل في الحقيقة أو لا، وأكيد المشاهدين هيشوفوا إن في شوية مبالغات مننا، بس في الاخر احنا نعمل فيلم كوميدى، مش المفروض كل حاجة تبقى مضبوطة أوى ".

على أن يقدم الموسيقار محمد مدحت الموسيقى التصويرية لفيلم x مراتى بطولة النجوم هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون، والمقرر عرضه في السينمات يوم 24 يوليو الجارى، من إخراح معتز التونى، حيث يعد مدحت من أبرز الموسيقيين الذين يقدمون الموسيقى التصويرية في الأعمال الدرامية على الساحة الفنية في الوقت الحالي، حيث قدم الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال في رمضان الماضى.

وكانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.