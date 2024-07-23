هشام ماجد يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "إكس مراتي"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان هشام ماجد في تصريحات صحفية عن شخصيته في فيلم “إكس مراتي” قائلا: "أقدم شخصية دكتور يوسف بكر دكتور نفسانى، ومتزوج من سحر وعندهم ابن اسمه سليم، وبيدخل فى حياتهم حد يبوظ كل حاجة".

وأضاف هشام ماجد قائلا: "ما كنش فيه حاجة صعبة في التحضير للشخصية، أكثر من أن إنت بتحاول تبقى مقنع للمشاهد إنك دكتور نفسانى بجد، فتحاول تتكلم كلام يبان أن ده دكتور نفسانى، خاصة أن مصطلحاته مش مصطلحات شخص عادى".

وتابع ماجد قائلا: "كلمت دكتور نفسانى سألته على شوية معلومات عن الشخصية ومصطلحاتها، خاصة أنه كان في مشهد في الفيلم محتاج اتأكد أنه بيحصل في الحقيقة أو لا، وأكيد المشاهدين هيشوفوا إن في شوية مبالغات مننا، بس في الاخر احنا نعمل فيلم كوميدى، مش المفروض كل حاجة تبقى مضبوطة أوى ".

وكان أعلن الفنان هشام ماجد عن رد فعل الزعيم عادل إمام بعد الاعلان عن تقديم فيلم "البحث عن فضيحة" مجددًا.

وقال هشام ماجد خلال تصريحات تليفزيونية: إن الزعيم على علم بتقديم الفيلم مجددا فى السينما وأبدى موافقته خاصة أن أبنه رامى إمام هو من يخرج العمل كما أنه عرض علي الفكرة واعجبت بها.

وأضاف هشام ماجد: اتوقع ان يتعرض الفيلم الى هجوم شرس خاصة انه يقدم عملا للزعيم عادل إمام ولكن علينا أن ننتظر حتى خروج الفيلم الى النور.

وكان تصدر الفنان هشام ماجد التريند، وذلك بالتزامن مع اقتراب عرض فيلمه الجديد “إكس مراتي” بعد أيام قليلة فى دور العرض السينمائية.



ومن المقرر أن يحتفل ابطاله وصناعه بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء القادم 23 يوليو الجاري استعدادا لطرحه في السينمات يوم 24 يوليو الجاري وذلك بعد أقل من شهر من طرح فيلم «جوازة توكسيك» أول أفلام موسم الصيف.



وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت الإعلان الترويجي للفيلم تمهيدا لعرضه عبر صفحته الرسمية على «انستجرام» وعلقت: «لو حصل إن X مراتك طلع رد سجون ومجرم وبيدور عليها، هتستخبى ولا هتقلب وحش؟، استنوا فيلم X مراتي يوم 24 يوليو عشان تعرفوا ايه اللي لمهم على بعض».

وحش

كما طرحت الشركة المنتجة أغنية الفيلم عبر قناتها على يوتيوب والتي تحمل اسم «وحش» غناء نجم المهرجانات مسلم ومن كلمات مصطفى حدوته.



قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم « اكس مراتي» في إطار كوميدي حول طبيب نفسي يدعى يوسف يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد متزوج من سحر والتي تقدم شخصيتها الفنانة أمينة خليل والذي يظهر زوجها السابق «العجوز- محمد ممدوح» بعد إرتكابه عدة جرائم في حياتها مجددا ليفرق بينهما وبين زوجها الطبيب ليمرا الثلاثي بالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية.



أبطال الفيلم

فيلم «اكس مراتي» من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح وأوتاكا وعلي صبحي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج معتز التوني.

من ناحية أخري، شارك الفنان هشام ماجد مؤخرًا فى فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” الذي نجح فى تحقيق إيرادات اقتربت من 57 ملايين جنيها وذلك خلال عرضه بالسينمات.

وكان حرص الفنان هشام ماجد على التعليق بشأن الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".



وقال هشام ماجد فى تصريحات تليفزيونية: بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.

وأضاف هشام ماجد: هنا شاطرة جدًا ودؤوبة في شغلها، وأنا بحب أشتغل مع الناس دي، وبتضحك جدا بس مش أكتر من الرجالة، الرجالة كوميدية أكتر.

شخصية هشام ماجد

يجسد هشام ماجد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال الفيلم

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.