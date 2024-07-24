شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس لـ"العالم علمين": سنقدم أغانى مفرحة مع نجوم التسعينيات بالمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان هشام عباس ،عن الحفل الغنائى الذى سيجمع نجوم التسعينات يوم الخميس 1 أغسطس بمهرجان العلمين، قائلا:"هذه الفترة كانت ذهبية نجحت بها أغانى كثيرة وشهدت انطلاقات وتجارب نجحت مع ملحنين كتير، كانت فترة مزهزهة".

وأضاف هشام عباس خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى، أن جيلى تعب فى الأغانى اللى قدمها واخترناها بأنفسنا، ومن حظنا الجميل أن هذه الفترة كانت صحوة للأغانى الشبابية والعربية والتى ضمت حركات وإفيهات".

ولفت هشام عباس إلى أن حميدو الشاعرى كان بيقدم أغانى للفنان فارس ومحيى، ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وحكيم، وكل واحد له لون وأغانى تشبهله".

واوضح هشام عباس أن أغانى التسعينيات هى الأغانى المطلوبة منهم، منها أغانى "نارى نارين" و"فينه" وهم محسوبين على التسعينيات و "يتربى فى عزه" و "شوفى"، مشيرا إلى أنه سيقدم أغانى مفرحة فى المهرجان مثل " وانا أعمل إيه" و"يا ليلة".



ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين، وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.