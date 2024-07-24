شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار هانى شنودة يكشف لـ It’s Show Time مفاجآت حفل فرقة المصريين فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

كشف الموسيقار هانى شنودة تحضيراته للمشاركة بفرقة المصريين لأول مرة فى مهرجان العلمين بدورته الثانية، متمنيًا أن يظهر الحفل فى أفضل صورة.

وقال شنودة خلال لقائه مع برنامج It’s Show Time المذاع عبر قناة الحياة: نستعد لمفاجآت فى حفلنا بمهرجان العلمين، وسنقدم أغنية أوقات أشوف ملامحك وأغنية لما كان البحر أزرق.

أما عن طقوسه قبل إحياء الحفلات، أردف: أُفضل رش برفان قبل العزف على البيانو، حيث أن الرائحة الزكية تعطى إشارات انتباه للمخ، ويجعله يبدع أكثر وفى حالة سعادة.

وأشار شنودة إلى أن فرقة المصريين عادت من جديد من خلال مسلسل حالة خاصة، مضيفًا: المسلسل عرض معظم أغانى ألفرقة، ومن ثم تفاجئ الجمهور بوجود أغانى ذات قيمة وإيجابية مثل أغانينا.

الجدير بالذكر أن برنامج It’s Show Time يذاع عبر شاشة قناة الحياة يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة دينا حويدق وسمر نعيم.

وطرحت تذاكر حفل فرقة المصريين للموسيقار الكبير هانى شنودة فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لفئتين متاحة الجميع، وتقام الحفلة يوم 27 يوليو على المسرح الرومانى

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسى باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين فى نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار وألفنانين الشباب.



