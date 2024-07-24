شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان لـ It’s Show Time: فخورة بمهرجان العلمين وأشارك به لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة كارمن سليمان عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة في مهرجان العلمين بدورته الثانية، في حفل يحمل اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي.

وقالت كارمن خلال لقائها في برنامج It’s Show Time المذاع عبر شاشة قناة الحياة: سعيدة وشرف كبير لي مشاركتي لأول مرة في مهرجان العلمين والتعاون مع المايسترو نادر عباسي، كما أنني أشعر بفخر كبير لوجود مهرجان بذلك المستوى في مصر.

وأردفت: لم يحالفني الحظ مع كل أسف لمقابلة الراحل عمار الشريعي، ولكن جمعتني مكالمة هاتفية به واتفاقنا على موعد للمقابلة ولكن شاءت الأقدار بعدم المقابلة.

جدير بالذكر أن برنامج It’s Show Time يذاع عبر شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة دينا حويدق وسمر نعيم.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.