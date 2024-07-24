ليلة الملك.. محمد منير يلتقي جمهوره في الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفلً جماهيري فى الإسكندرية يوم 22 أغسطس، حيث إنه سيحيى حفلا ضخما بأحد الأندية السكندرية فى ليلة تحت عنوان "ليلة الملك".

ومن المقرر أن يقدم فيها باقة مميزة من أغانيه التى يعشقهما منه جمهوره فى كل مكان مثل "على صوتك ووسط الدايرة وشجر اللمون وغيرها من الأغانى.

وكان قام الكينج محمد منير، بزيارة صديقه الفنان محمد رحيم في المستشفى للاطمئنان عليه، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقامت أنوسة كوتة، زوجة محمد رحيم، بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي من زيارة النجم محمد منير ومحمد الرفاعي لزوجها في المستشفى.

محمد منير في زيارة محمد رحيم

علقت زوجة الفنان محمد رحيم على الصور قائلة: "الكينج محمد منير والفنان محمد الرفاعي في زيارة للملحن محمد رحيم، أحلى يوم".

الحالة الصحية للفنان محمد رحيم

تعرض الفنان محمد رحيم لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها العناية المركزة في الأيام الماضية، واتضح إصابته بذبحة صدرية، أثناء تحضيره لأعمال غنائية جديدة داخل الاستديو، وأجرى عملية جراحية عاجلة.

محمد منير في زيارة محمد رحيم

حفل محمد منير في العلمين

على الجانب الآخر، أحيا النجم محمد منير حفل افتتاح مهرجان العلمين الذي أقيم مؤخرا، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي لحقت به منذ عدة شهور.

كانت تذاكر الحفل منقسمة لفئتين فقط، الأولى العادية بـ600 جنيه، وأخرى الطاولات، وهي تكفي 10 أفراد بـ80 ألف جنيه.

وكان كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن مشاركة عدد من النجوم المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات ضمن المهرجان وأبرزهم: "عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاظم الساهر ومحمد منير وكايروكي وسعاد ماسي وويجز وديانا حداد" وغيرهم من النجوم.

قررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح دعم فلسطين.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الملصق الدعائي للمهرجان، والذي تميز بتواجد العلم المصري بجوار علم فلسطين.

وعلقت على بوستر المهرجان قائلة: "نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا، بعزة وكرامة، إلى جانب العلم المصري".

وأضافت صفحة المهرجان: "كما قرر المهرجان بتخصيص٦٠٪ من أرباح النسخة الثانية من المهرجان 2024 لدعم أهلنا في فلسطين. بمعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم عائلة فلسطينية".