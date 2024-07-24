مروة ناجي تفتتح مهرجان جرش للثقافة والفنون

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة مروة ناجى، لإحياء حفلاً غنائيًا بمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن غداً الأربعاء، وذلك فى حفل الافتتاح الرسمى للمسرح الشمالى.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة 8:00 مساءً.

من ناحية أخري، تستعد المطربة مروة ناجي لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 8 أغطسطس المقبل، على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

حيث من المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة 8:30 مساءً، وتغنى مروة ناجي فى الحفل بصحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

وكانت طرحت المطربة مروة ناجي على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى افتتحت بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.



معلش

أغنية "معلش" كلمات محمد صالح لباد، وألحان زياد وائل، وتوزيع موسيقى محمد مزيكا، وتقول كلمات "معلش":

وكانت تصدرت المطربة مروة ناجي، تريند "تويتر" خلال فعاليات الاحتفالية الخاصة في المتحف المصري الكبير تحت عنوان "100 سنة أم كلثوم"، أغنيتين وهما أغنية فكروني "1966" من تأليف وألحان عبد الوهاب محمد، وأغنية لسه فاكر "1960" من تأليف عبد الفتاح مصطفي وألحان رياض السنباطي.

وبدأت فعاليات الاحتفالية الخاصة في المتحف المصري الكبير تحت عنوان "100 سنة أم كلثوم"، بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، على أن تقدم أشهر أغاني كوكب الشرق التي ما زالت خالدة في وجدان الكثير من محبيها.

وحضر كل من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأميرة مكاوي، والفنانة ليلى عز العرب، والنجمة رانيا فريد شوقي.

ويحيى الحفل مجموعة من ألمع النجوم، هم: ريهام عبد الحكيم، ومروة ناجي، وإيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقى محمد الموجي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي.

ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، تحت عنوان "100 عام من الإبداع"، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.

من جانبه، قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: "لا شك أن الفعاليات والحفلات الفنية والثقافية المتنوعة التي أقيمت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية لاقت رواجًا وإقبالًا واسعًا في الداخل والخارج، لتقديمها بأسلوب محترف يرقى بأذواق الجماهير المحٌبة للفنون بمختلف أشكالها، وأري أن هناك جهودا مضنية تبذلها مختلف القطاعات في الدولة المصرية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص لوضع خطط واستراتيجيات طموحة من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية إلى العالم، الأمر الذي يؤتي ثماره على الاقتصاد المصري، وينعكس بشكل إيجابي على الدخل القومي لمصر في المستقبل".