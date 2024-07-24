يسرا لوالدتها الراحلة في ذكراها: مفيش كلام يوفيكي حقك

ياسر رشاد - القاهرة - أحيت النجمة يسرا، الذكرى السنوية الخامسة لوفاتها والتي رحلت في 24 يوليو عام 2019، وذلك بعد إصابتها بأزمة صحية انتقلت على أثرها إلى المستشفى.

عايشة كل يوم جوه قلبي

حيث نشرت يسرا صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، كتبت "تمر السنين يا أمي وانتي عايشة كل يوم جوة قلبي وكل خطوة بخطيها وكل نجاح عارفة انه بسبب كل دعوة دعتيها ليا".

وأضافت يارب: "مفيش كلام يوصف الفراغ اللي من بعدك يا حبيبة عمري ولا في كلام يوفيكي حقك ، كنتي نعمة الأم والأخت والصديقة، سيبتي بصمة في حياة كل واحد يعرفك، مفتقداكي ومفتقده حضنك وسؤالك عليا، ربنا يرحمك ويرزقك أعلى درجات الجنة ويكرمك زي ما أكرمتني، برجاء الدعاء لأمي الحبيبة سهيلة وهبي عمر و قراءة سورة الفاتحة فضلا و ليس أمراً

وكانت شاركت النجمة يسرا في مسرحية "ملك والشاطر" التي حققت نجاحًا كبيرًا طوال أيام عرضها على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية، كما رفعت المسرحية في أخر يوم عرض شعار "كامل العدد" .

وحرص الفنان أحمد عز، وباقي فريق عمل المسرحية على توجيه الشكر إلى الجمهور السعودي وذلك عقب الانتهاء من العرض المسرحي.

وقد أُقيم اطفي الرياض مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"، وذلك بحضور أبطال المسرحية، وفي البداية تحدثت الفنانة يسرا، عن تفاصيل مشاركتها في مسرحية "ملك والشاطر"، حيث قالت: "عندما قررت العودة للمسرح من جديد، فضلت أن أعود مع النجم الكبير أحمد عز، وكل النجوم الموجودين في العمل، وقد تكون آخر مسرحية أقدمها في حياتي".



وعندما طُلب من الفنان أحمد عز خلال المؤتمر التحدث في بداية المؤتمر رفض، وقال: "أنا برحب بكل الناس بس أنا مقدرش أتكلم في وجود أستاذتي، فأنا بستأذن إن النجمة الكبيرة يسرا اللي أنا بتشرف بيها هي اللي تبدأ الكلام".

وأعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتصرف أحمد عز، قائلة: "أنت من أحلى الناس اللي أنا قابلتها في حياتي، ومبسوطة إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني بعد مسلسل ملك روحي، وبرحب بكل اللي موجودين".



ليعترف النجم أحمد عز، بعد حديثها بأنه مدين لها بالفضل، حيث قال نصًا: "سعيد جداً بالعمل مع أستاذتي يسرا، وكل النجاحات الذي حققتها، يسرا السبب فيها بعد ربنا، وأنا مدين لها بالفضل وتعلمت منها الكثير منذ دخولي الفن".

يشار الي أنه يشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.