أمير عيد يطرح الفصل الثاني من ألبوم روكسي

ياسر رشاد - القاهرة - طرح النجم أمير عيد أحدث أغانيه من ألبومه الجديد روكسي، وجاء الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة.

حيث يطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات.

تصدر النجم أمير عيد تريند جوجل، وذلك بعد طرحه أول أغنيتين من ألبومه الجديد Roxi بعنوان "حاجات جوايا واسمك إيه".

وطرح أمير عيد أول أغنيتين من ألبومه الجديد Roxi بعنوان "حاجات جوايا واسمك إيه".

Roxi يضم 5 أغاني

ويصدر أمير عيد ألبوم Roxi بشكل منفرد ويطرح أغانيه التي يصل عددها إلى 5 أغاني على فصول متسلسلة حيث يحكي كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه ، والألبوم له طابع فترة الخمسينات والستينات.

وكان الجمهور قد تساءل عن ماهية العمل الفني الجديد الذي روج له "عيد" منذ أيام، وخمن أنه قد يكون ألبوم غنائي أو فيلم سينمائي، وبذلك يتضح أن Roxi أحدث ألبومات أمير الغنائية.

وكان روج أمير عيد لأحدث أعماله الفنية، بعنوان Roxi، وطرح "عيد" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الترويجي للعمل، وظهر خلاله بإطلالة كلاسيكية قديمة مع ندى أبادير، وعلق: "Roxi.

وكان وجه النجم أمير عيد عددًا من الرسائل لجمهوره، عبر حسابه على تويتر، وذلك بعد فترة غياب عنهم.

أكد أمير عيد لجمهوره قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين، عايز أقول حاجه وعارف إنها مش لايقه عليه، بس أنا بحبكم جدا، مش اللي هو بقول بحبكم المعروفة اللى بتتقال فى المناسبات وكده أو عشان تحبوني وتسمعوني، لأ أنا بحبكم فعلا ورسائلكم اللي بتجيلي بتفرق معايا فى حياتي وبتأثر فيا وبتلهمني، وعارف إن هى علاقة استثنائية مش موضوع فنان ومعجبين وكده، أنا عارف إنها حاجة أكبر من كده، وإننا نشبه بعض أو إخوات مثلا أو أنا يعني بظن أو بدعي ذلك عيد سعيد".

وأضاف أمير عيد: "عايز أشكركم كمان بقي بما إني برغي على كلامكم الحلو عن مسلسل دواعي السفر، لم أكن أتصور إن ممكن حد يشكر فى تمثيلي سواء نقاد أو جمهور، وعارف إني لسه محتاج أتعلم أكتر لو حبيت أمثل تاني".

وتابع أمير عيد قائلا، "وعارف إنكم كنتوا بتعدولي حاجات عشان بتحبوني أو بتحبوا أغانيه وكده كان نفسي اقولكم والله دي شخصيتي الحقيقية ولا لأ في المسلسل بس أنا مش عارف شخصيتي الحقيقية اوي انا كل يوم بشخصية".

من هو أمير عيد؟

أمير عيد مواليد 26 نوفمبر 1983 هو مغني، ملحن وعازف جيتار مصري وهو المغني الرئيسي في فرقة كايروكي الغنائية.

فرقة كايروكي

أسس أمير عيد فرقة كايروكي في 2003 وذاع صيتها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية التي غناها أمير ثم توالت الأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي مثل أغنية مطلوب زعيم ويا الميدان بالاشتراك مع عايدة الأيوبي واثبت مكانك. وفي 2020 قام بأول عمل سينمائي له في فيلم لما بنتولد من إخراج تامر عزت ومثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

في 2022 قام بتأدية أغنية أهلا وسهلًا شرفتوا للترويج لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.