سيلين ديون نجمة حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة الشهيرة سيلين ديون للعودة إلى المسرح لأول مرة منذ الإعلان عن إصابتها بمتلازمة التصلب التي أصيبت بها منذ 17 عامًا.

سيلين ديون

من المقرر أن تؤدي المغنية الأسطورية، البالغة من العمر 56 عامًا ، والتي وثقت معركتها المؤلمة مع متلازمة التصلب غير القابل للشفاء في فيلمها الوثائقي الجديد ، خلال فاعليات أولمبياد باريس 2024.

معاناة سيلين ديون مع متلازمة التصلب

وكانت سيلين قد قطعت عهدًا في وقت سابق بأنها ستعود إلى المسرح وسط معاناتها "حتى لو اضطرت إلى الزحف على بطنها"، فيما تستعد سيلين لتقديم عرضها الغنائي المنتظر بمدينة النور والملائكة، باريس.

قدمت سيلين آخر عرض مباشر لها على المسرح خلال جولتها العالمية Courage في نيوارك، نيو جيرسي في 8 مارس 2020، قبل إلغاء بقية حفلات جولتها وسط جائحة كوفيد.

ذكرت مجلة فارايتي أن سيلين يمكن أن تكون نجمة حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والمزمع إقامتها الجمعة القادمة، والذي سيمثل أول أداء لها منذ ابتعادها عن الأضواء.

وكانت سيلين أعلنت في وقت سابق، خلال مقابلة لها مع مجلة Vogue France، أن عودتها المتوقعة ستكون في باريس، وقالت: "لقد اخترت أن أعمل بكل جسدي وروحي، من رأسي حتى أخمص قدمي، مع فريق طبي، أريد أن أكون في أفضل حال ممكن وهدفي هو رؤية برج إيفل مرة أخرى!"

وأضافت سيلين: "منذ 4 سنوات وأنا أقول لنفسي إنني لن أعود، وإنني لست مستعدة... في الوضع الحالي، لا أستطيع أن أقف هنا وأقول لك أنه يمكنني أن أقف على قدمي من جديد"

بدت سيلين في حالة معنوية رائعة لدى وصولها إلى فندقها في باريس يوم الثلاثاء قبل انطلاق دورة أولمبياد 2024.

فيلم "أنا: سيلين ديون"

حظي الفيلم الوثائقي المحزن لسيلين، "أنا: سيلين ديون"، بإشادة النقاد بعد إصداره الشهر الماضي وتناول الفيلم، الذي جرى تصويره على مدار أكثر من عام، النجمة وهي تكافح من أجل مواصلة حياتها الطبيعية ومسيرتها المهنية وسط تشخيص حالتها، وقد حصل على تقييم مثالي بنسبة 100% على موقع Rotten Tomatoes

وأعلنت سيلين في ديسمبر 2022 إصابتها بمتلازمة التصلب - وهو اضطراب نادر للغاية يجعل عضلات الجذع والأطراف تتناوب بين التشنج والتصلب.