وزير الصحة عن مسلسل "بالطو": "دفعني لأراجع منظومة التكليف بالكامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمسلسل "بالطو" بطولة الفنان عصام عمر الذي عرض عام 2023 وحقق نجاحًا كبيرً، وذلك خلال حوار ببرنامج "كلام في السياسة" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري والمذاع على قناة "إكسترا نيوز".

وقال: "قابلت بطل العمل والمخرج والمنتج، تعلمت منه عندما تكون الدراما محترمة وجميلة ولها رسالة جعلتني أراجع منظومة التكليف بأكملها، المسلسل يجسد 100% من الواقع، مسلسل عبقري، بعيدًا عن الحبكة الدرامية أنا معني بالجزء الخاص بتكليف طالب متخرج من كلية الطب لأماكن بعيدة عنه لا يعرف أي شئ عنها".

وأضاف: "بدأنا في تنظيم كورسات تدريبية لكل الخريجين قبل تكليفهم في كل ما سيقابلهم ويرونه، وراجعنا بداية من الحصول على جواب التكليف وإجراءاتها، وما يتم الآن في إجراءات التكليف هو ما كان يحدث لشخص تخرج منذ 50 عامًا، وهذا ما سنغيره بشكل كبير، وهذه المسلسلات التي لها معنى يكون لها تأثير كبير ونتعلم منها ونحسن من أدائنا".

تدور أحداث مسلسل "بالطو" في إطار كوميدي حول تكليف طبيب شاب يدعى عاطف حديث التخرج في وحدة صحية بإحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرًا للوحدة الصحية ومسئول عن كل شيء، وشارك ببطولة المسلسل محمود البزاوي، سلافة غانم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، محمد محمود، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج عمر المهندس.

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