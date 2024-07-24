منى زكي تهنئ صناع "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة منى زكي على تهنئة فريق عمل وصناع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بعد الإعلان عن مشاركته ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام والمقرر إقامته في شهر سبتمبر المقبل.

وأعادت منى زكي نشر بوستر الفيلم عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام" وعلقت: "مبروك فخورين بيكوا أوي".

وسيشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن برنامج "Orizzonti Extra" وهو القسم الذي تعرضه من خلاله الأفلام التي تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، ويمثل عرض فيلم بمثابة عودة السينما المصرية للمشاركة في مهرجان فينيسيا بعد غياب استمر لـ 12 عامًا، منذ مشاركة فيلم "الشتا اللي فات" للمخرج إبراهيم البطوط في برنامج "Orizzonti" عام 2012.

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه من خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جميع أهالي الحي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة منى زكي كانت بفيلم "رحلة 404" وعرض مطلع العام الجاري.

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