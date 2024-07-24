تامر حسني في كواليس جديدة مع هنا الزاهد من كواليس تصوير "ري ستارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان تامر حسني تصوير مشاهده من فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يجمع بين عدد من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر تامر مقطع فيديو جديد من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله مع الفنانة هنا الزاهد، إلى جانب المخرجة الفنانة سارة وفيق التي ظهرت وكأنها متعبة وبجانبها المحاليل، ليقوم تامر حسني بإيقاظها على أنغام أغنيته الجديدة "معلمين" التي تعاون خلالها مع الفنان بهاء سلطان ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات الأتصالات وتلقى رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليفاجئ بفريق العمل بأكمله وهم يرقصون على الأغنية، وعلق تامر: "لما تكون زعلان عشان تعبان".

وكشف الفنان تامر حسني مؤخرًا عن انضمام الفنان عصام السقا لفريق عمل فيلم "ري ستارت" ونشر صورة برفقته من كواليس التصوير عبر حسابه على نفس التطبيق وعلق: "فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي، نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجة سارة وفيق، ونداء عاجل للفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري أوي وأنا مستنيكوا هناك من دلوقتي يارب يا مسهل".

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثاني بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

يذكر أن تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا يوم 26 يوليو ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، إلى جانب حفل آخر يوم 15 أغسطس المقبل في جدة.

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