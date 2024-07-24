مي عمر بفستان قصير وجوري بكر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الوردي، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رحمة أحمد

نشرت رحمة أحمد أحدث ظهور لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

كارولين عزمي

ظهرت كارولين عزمي بفستان أنيق باللون الوردي، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب متابعيها، صورة جديدة لها برفقة خطيبها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ياسمين رحمي

شاركت الفنانة ياسمين رحمي متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

بوسي

خطفت الفنانة بوسي الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأزرق.

عنبة

شارك مطرب المهرجانات عنبة أحدث ظهور أثناء استمتاعه بالعطلة الصيفية، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وقامت خلالها بتشويق متابعيها لمسابقة جديدة.

كارمن سليمان

كشفت الفنانة كارمن سليمان عن أغنية جديدة بعنوان "يا حرام معلش"، وطرحت البوستر الدعائي لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "تاني أغنية من ميني ألبوم حبايب قلبي، الخميس 25 يوليو.