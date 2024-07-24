شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يلتقى جمهوره فى الإسكندرية 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الكينج محمد منير جمهوره فى الإسكندرية يوم 22 أغسطس، حيث إنه سيحيى حفلا ضخما بأحد الأندية السكندرية فى ليلة تحت عنوان "ليلة الملك"، يقدم فيها باقة مميزة من أغانيه التى يعشقهما منه جمهوره فى كل مكان مثل "على صوتك ووسط الدايرة وشجر اللمون وغيرها من الأغانى.



محمد منير

وكان قد تألق الكينج محمد منير فى حفله كامل العدد بمهرجان العلمين بعدد من أغانيه التى تفاعل معها الجمهور منها "يونس ورزقنا ولِلّى وشتا وعلمونى عينيكي" وسط هتاف كبير من الجمهور.