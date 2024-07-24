شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مسرحية "الشهرة": كوميدية غنائية استعراضية ستنال إعجاب رواد مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد سراج بطل المسرحية الاستعراضية "الشهرة" التى سيتم عرضها بمهرجان العلمين: هى تأليف وإخراج خالد جلال، وإن شاء الله سنرى إبداعه فى المسرحية، وهو رجل يثق فى أبناءه، وهى مسرحية كوميدية غنائية استعراضية درامية ستنال إعجاب المشاهدين من رواد المهرجان".

أضاف محمد سراج خلال مداخلة لبرنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى،:"اعيش مرحلة من النضج والتعليم مع خالد جلال الذى نمى فيا التلحين والغناء، وهو مخرج كبير يتعامل معنا كأننا أبناءه وبيطلع الحلو فينا وبيعلمنا كل حاجة صح، لافتا إلى أن العرض يوم 1 و 2 و 3 أغسطس".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.