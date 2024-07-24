شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يستكمل أغانى ألبوم روكسى ويطرح الفصل الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أمير عيد أحدث أغانيه من ألبومه الجديد روكسى، وجاء الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، حيث يطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات.

وطرح أمير عيد ميني ألبوم بعنوان "روكسي" يضم 5 أغاني سيتم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، وجاء الفصل الأول الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها وتصدرت تريند يوتيوب، حيث احتلت المركز الأول بعد طرحها الأربعاء الماضى.

وروج النجم أمير عيد عن مينى ألبومه الجديد، بشكل غريب، حيث فاجأ كل جمهوره ومحبيه عبر حسابه على إنستجرام الأيام الماضية، بحذف كل الصور والبوستات على إنستجرام ووقتها لم يكشف السبب، وجعل الجميع يتساءل عن السبب ولماذا فعل ذلك.

وبعدها نشر أمير عيد فيلما قصيرا له، أبيض وأسود وكأنه في لقاء قديم، ثم نشر صورة بوستر عليه صورته بلوك كلاسيكى قديم ومكتوب "روكسى" ومن بطولة أمير عيد وندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، ليتضح أنه مينى ألبومه الجديد.

آخر أعمال النجم أمير عيد هو مسلسل دواعى السفر، وعرض على منصة WATCH IT ومن أعمالها الأصلية ومكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.