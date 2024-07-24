شكرا لقرائتكم خبر عن It’s Show Time على شاشة الحياة يرصد ملخص فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

رصد برنامج It’s Show Time المذاع على قناة الحياة ملخص فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، منذ بدايته وحتى 20 يوليو، بمختلف الأنشطة سواء الغنائية والموجهة للأطفال.

بدأت الفعاليات بحفلة استثنائية للكينج محمد منير وتغييره كلمة مدد كلافتة تضامن مع الشعب الفلسطيني، كما قدم الفنان أحمد عصام عرضا مبهرا بالألعاب النارية.

كما شاركت الفنانة دينا الوديدي بحفل مختلف وتضامنت أيضًا مع الشعب الفلسطيني، وأحيا القيصر كاظم الساهر حفلًا على مسرح العلمين لأول مرة، وسط تفاعل كبير من عشاقه مع ألبومه الجديد "مع الحب".

وقدمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور في حفل استثنائي، وذلك لأول مرة في مهرجان العلمين بصحبة المايسترو نادر عباسي.

جدير بالذكر أن برنامج It’s Show Time يذاع عبر شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة دينا حويدق وسمر نعيم.