شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان: ستانلى كوبريك اختارنى فى Eyes Wide Shut بسبب استفزازيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد النجمة العالمية نيكول كيدمان أنه تم اختيارها للمشاركة فى فيلم المخرج العالمى ستانلى كوبريك Eyes Wide Shut بسبب طبيعتها الاستفزازية، حيث كانت الدراما النفسية لعام 1999 هى آخر أفلام كوبريك، وطرح العمل بعد أشهر قليلة من وفاته.

الفيلم من بطولة كيدمان أمام زوجها السابق توم كروز، ويحكى الفيلم قصة تداعيات كشف شخصية كيدمان، أليس لزوجها (كروز)، أنها كانت تفكر فى إقامة علاقة غرامية فى العام السابق.

احتفل الفيلم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لـ طرحه، وصرحت كيدمان قائلة لـ لوس أنجلوس تايمز: "جرأتي هي ما شجعت كوبريك لاختيارى في هذا الفيلم، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء اختياره لي، تلك الطبيعة الاستفزازية".

وتابعت كيدمان قائلة "قال لنا كوبريك لا تضعوني على قاعدة التمثال، هذه هي القاعدة رقم 1، لأننا عندما ذهبنا إلى منزله قلنا: يا إلهي، العظيم ستانلي كوبريك، وهذا النوع من التفكير يعيق العملية الإبداعية بالنسبة له، وهو لم يكن يريد المتملقين".

كما تحدثت النجمة العالمية نيكول كيدمان عن رد فعل ابنتها عندما شاهدتها "تتعرض للرجم" في فيلم Eyes Wide Shut، حيث لعبت كيدمان دور البطولة في الفيلم الذي أخرجه ستانلي كوبريك إلى جانب زوجها السابق توم كروز في عام 1999.

وفي حديثها لصحيفة لوس أنجلوس تايمز حول صناعة الفيلم، كشفت كيدمان أن إحدى بناتها، صنداي، شاهدت مؤخراً بعض المشاهد من الفيلم أثناء حضورها إحدى الفعاليات معها.

وأوضحت كيدمان: "في حفل تكريم AFI [Life Achievement Award]، رأوا المشهد الذي تعرضت فيه للرجم بالحجارة، وقالت: أمي، كان ذلك جيدًا، ثم عرضوا مشهدا آخر من فيلم Birth، الذى طرح في عام 2004 وقالت لها: كان ذلك جيدًا".

ولدى كيدمان ابنتان، صنداي وفيث، من زوجها كيث أوربان، ولديها أيضًا طفلان، بيلا وكونور، من كروز.