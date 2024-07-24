"الكت كاتي".. نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب أغنية "الكت كاتي"، التي تم تصويرها في أجواء الشاطئ والمصيف، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وأغنية "الكت كاتي" من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو.

وتقول كلمات الأغنية:

الكت كاتي

والشط شاطي

ياصيف بحبك

مش عايز أشتي

أنا بكره الغطا

وبحب البلبطة

يااخوانا البحر بيغسل

النفسية المحبطة

ويابحر قول ونادي

رقص موجك ع الهادي

وهاجيب عوامتي وآجي

أصلا ده الشط شطي

وكانت أثارت النجمة اللبنانية نيكول سابا الجدل، بعد طرح بوستر أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "الكت كاتى"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

وأبدي الجمهور إعجابهم بالبوستر الخاص بالأغنية وبالشكل التي تظهر به نيكول، كما أثارت الأغنية الجدل بسبب اسمها حيث تساءل الكثير عن معنى الأغنية، لتقوم نيكول بالرد عليهم وتشويقهم بصور للنجم كريم عبد العزيز وإدوارد.

بوستر أغنية الكت كاتي

أغنية "الكت كاتى" غناء النجمة نيكول سابا، ومن كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع اماديو.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سايا مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول سابا في أغنية "خلصت خلاص" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

معلومات عن نيكول سابا

نيكول سابا (26 يونيو 1974)، مغنية وممثلة لبنانية، من أبرز أعمالها فيلم التجربة الدنماركية وأغنية "أنا طبعي كدة".

ولدت في الحدث بيروت، خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية، لديها أخت وحيدة إسمها نادين.

نيكول سابا

زيجاتها

أشيع خبر خطبتها من الممثل المصري ياسر جلال في مارس 2011 لكنها كانت مجرد لقطات من مسلسل نور مريم. ارتبطت بعلاقة حب مع الممثل اللبناني يوسف الخال لكنهما انفصلا بسبب مشاركتها بفيلم التجربة الدنماركية، والتي كانت أحد أسباب انفصالهما ست سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال. لكن علاقة ارتباطهما كانت توقفت تماما إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي بعد علاقة استمرت عشرة سنوات. تزوجا في 2011 ورزقا بإبنتهما الأولى «نيكول» عام 2013.

نيكول سابا

بدأت مشوارها المهني كعارضة أزياء

بدأت مشوارها في مجال عرض الأزياء هي وشقيقتها نادين لأكثر من عشر سنوات في القاهرة.

في عام 1997 شاركت كموديل في فيديو كليب عيني للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري

نيكول سابا

إنضمت لفرقة فوركاتس

في العام 1998 اختارها غسان الرحباني لتكون عضو في فرقة فور كاتس بعد انسحاب رولا بهنام حيث كان يبحث عن فتاة جميلة تجيد الغناء والرقص، قدمت معهم ألبومين تيك تيك سنة 1998 والبوم ليل نهار سنة 2000. إضافة للعديد من الأغاني المصورة والحفلات في لبنان والعالم العربي في عام 2004 بدأت مشوارها الفني المنفرد بإصدار البوم إنتاج شركة عالم الفنمحسن جابر في نفس السنة فازت بأفضل مغنية من مجلة سيدتي.

نيكول سابا

دخولها الوسط الفني كممثلة

دخلت مجال التمثيل صدفة عندما جاءتها فرصة العمل مع النجم عادل إمام بعد ان شاهد صورتها على غلاف إحدى المجلات لانه عندما شاهد صورتها شعر أن ملامحها تناسب الشخصية حيث لعبت فتاة دنماركية وهو ما يتطلب في الممثلة التي تقوم بها ان تكون ملامحها أجنبية قد طلبوا مني الحضور إلى مصر واجراء اختبار كاميرا لمعرفة هل ستكون مقبولة على الشاشة أم لا فنجحت باجتيازه.

نيكول سابا

حيث ظهرت في الفيلم كفتاة دنماركية تأتي لمصر، وتعيش بمنزل عادل امام وابنائه وكل منهم معجب بها خاصة وأنها فتاة أوروبية أبهرتهم بشكلها الخارجي وتحررها وملابسها واسلوبها الجريء.