شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة المصرية والفنون الأدائية عنوان ندوات مهرجان المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

اختار مهرجان المسرح المصرى خلال دورته الـ17 برئاسة الفنان محمد رياض عنوان "المرأة المصرية والفنون الأدائية"، ليكون محورا رئيسيا لندواته فى دورة الفنان القديرة سميحة أيوب، وتقام جميع الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، وتبدأ الساعة الواحدة ظهرا، وتستمر حتى الخامسة من خلال جلستين الأولى لمناقشة المحور الرئيسى للندوات "المرأة المصرية وفنون الأداء"، والجلسة الثانية مخصصة لندوات المكرمين وتبدأ من الثالثة عصرا حتى الساعة الخامسة.

تبدأ المحاور الفكرية من يوم الأربعاء 31 يوليو، وستكون البداية مع ندوة بعنوان "سيدة المسرح العربى" سميحة أيوب التى تقام الدورة المقبلة باسمها، وتستمر الندوات كل يوم ندوتين الأولى لمناقشة المحور الفكرى الرئيسى من خلال عناوين فرعية مثل المرأة المخرجة، والمرأة والأداء الجسدى الراقص، تجربة المرأة فى المسرح المصرى وغيرها من العناوين، أما الجلسة الثانية فهى مخصصة للمكرمين والاحتفاء بتجاربهم من خلال حفلات توقيع للإصدارات التى كتبها نقاد وكتاب عن تجارب هؤلاء الفنانين ومسيرتهم فى المسرح.



ندوات المهرجان القومي

مهرجان المسرح المصرى يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصرى على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة فى المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدنى وفرق الهواة والمسرح الجامعى والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التى يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة فى صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصرى.



ندوات مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتنطلق فى الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.



ندوات مهرجان المسرح المصري



ندوات مهرجان المسرح المصري



ندوات مهرجان المسرح المصري