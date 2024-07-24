شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: تواصلت مع الرئيس التنفيذى للمتحدة ووعدنى بغلق أى خلاف مع محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه تواصل مع عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشرح له وجهة نظر الفنان الكبير محمد صبحي، وإنه لم يقصد أي إهانة للشركة المتحدة أو لمنتسبيها، واحترامه للشركة ودورها الوطني.

وأوضح "زكى" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة، قد أبدى تفهمه لسوء الفهم، ووعده بإغلاق أي خلاف مع الفنان محمد صبحي لما فيه مصلحة الفن المصري، كما أكد دعم الشركة المستمر لكل مبدع، وقوى مصر الناعمة.