شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يشدو بأجمل أغانيه على مسرح ساقية الصاوى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم الكبير على الحجار، اليوم الأربعاء، حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة منها سمرا وبعيون كحيلة ومسألة مبدأ والزين والزينة ولما الشتا يدق البيبان وغيرها.

وأحيا على الحجار الشهر قبل الماضي ثاني حفلات مشروع 100 سنة غنا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأ المشروع فى شهر فبراير الماضى، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولاً التحولات الاجتماعية والسياسية التى مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامى، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التى نالت إعجاب الحضور.

يذكر أن الفنان على الحجار، كشف كواليس أغنية "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي"، للفنان صلاح عبد الله، قائلاً: "أنا لقيته ناشرها على صفحته على فيس بوك، فطلبت منه غناء كلماتها، وتحدثت مع شادي مؤنس لتلحين المقطع لإغراء صلاح عبد الله لتكملة الأغنية".

وتابع علي الحجار، في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يذاع عبر قناة ON: "شادي مؤنس سمعني مقطع صلاح عبد الله في التليفون، ثم اجتمعنا نحن الثلاثة، وصلاح عبد الله سعد جدا بالأداء".