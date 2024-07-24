شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان تشويقيتان للجزء الأول من الموسم الرابع لـEmily In Paris والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس أول فيديو تشويقى للجزء الأول من الموسم الرابع لمسلسل Emily In Paris، الذى وصلت مدته إلى أكثر من دقيقتين، واحتوى على مجموعة من اللقطات الترويجية للحلقات الجديدة.

كما أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الرابع من سلسلة Emily in Paris على جزأين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقف الإنتاج الذى حدث أثناء إضراب الكتاب والممثلين المزدوج فى عام 2023، على أن يعرض الجزء الأول من الموسم الجديد من سلسلة Emily in Paris في 15 أغسطس المقبل، بينما سيتبعه الجزء الثاني فى 12 سبتمبر المقبل.

وكان قد أقيم حفل لمؤسسة amfAR خلال مهرجان كان السينمائي الذى أقيم الشهر الماضى، والذي يجمع من خلاله الأموال للبحث في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وخلال الحفل ظهرت عارضة الأزياء ويني هارلو والممثلة العالمية باريس جاكسون على خشبة المسرح لبيع دور غير معلن عنه في الموسم الخامس من مسلسل Emily in Paris الذى يطرح على منصة نتفليكس.