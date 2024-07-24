بالصور.. ألفت عمر بإطلالة جديدة في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

لفتت الفنانة ألفت عمر الأنظار بإطلالتها الجديدة أثناء حضورها فعاليات حفلات مهرجان العلمين، والتي حصدت إعجاب جمهورها.

وتنتظر ألفت عمر عودة تصوير مسلسلها الجديد "فوبيا" والذي تلعب فيه دور صديقة الفنانة نرمين الفقي المقربة ولكنها في الوقت نفسه تشعر بالحقد تجاهها ما يخلق الكثير من الأحداث والأزمات.

المسلسل ينقسم لمجموعة من القصص هذه إحداها، ويشارك في بطولتها: نرمين الفقي، ألفت عمر، أمير صلاح الدين، غادة طلعت.

وفي القصص الأخرى يشارك كل من: سوسن بدر ورانيا يوسف وناهد السباعي، والمسلسل من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز.