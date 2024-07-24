يارا بو منصف كالأميرات على السجادة الحمراء

ميرنا وليد - بيروت - أطلت صانعة المحتوى والممثلة اللبنانية يارا بو منصف على السجادة الحمراء في حفل جوائز "بياف" 2024، بإطلالة رائعة.

وخطفت يارا الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستان باللون الأحمر من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية سارة مراد.

جاء فستان يارا بقصة ضيقة تعانق الجسد، وطويلة تلامس الأرض، وتميزت بتوليفة الأورغنزا، وجاء بنمط الأوف شولدر ومكشوف الكتفين والصدر ومحدّد الخصر بنمط الـ "كورسيه"، كما تميز بتفصيل الزمزمة والثنيات الصغيرة التي تُشكّل وردتيْن كبيرتيْن عند الصدر، وبشق طويل عند الساق اليسرى. وجاء الفستان مقرونا عند اليدين برداء طويل منفوخ من التافتا باللون الزهري.

وأكملت يارا إطلالتها بمجوهرات ثمينة مرصعة بالماس، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اختارت يارا تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، مع غرّة جانبيّة مرفوعة عن وجهها، وطبقت مكياجا ناعما يتناسب مع ألوان الفستان.



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