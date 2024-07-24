ميرنا وليد - بيروت - عرف الممثل اللبناني نيقولا معوض كيف يصقل مسيرته بأعمال تمثيلية قيّمة زادت من حضوره وشهرته، وأبرزها: "اخترب الحي، الباشا، خيط حرير، لأنك حبيبي، أمر واقع، الثمن"، ومؤخرا مسلسل "الحشاشين" الى جانب الممثل المصري كريم عبد العزيز، وقد عرض في شهر رمضان الماضي ونال اعجاب الجمهور.
نيقولا معوض كُرّم في مهرجان "بياف" وموقع الفن التقى به في المناسبة، وأجرينا معه لقاء تحدثنا فيه عدد من المواضيع، أبرزها لقائه بالممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، أعماله المقبلة، أصداء مسلسل "الحشاشين".
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نيقولا معوض: "كيفانش تاتليتوغ صديقي وزوجته كانت الستايليست الخاصة بي في هذين المسلسلين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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