شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Halo بعد طرح موسمين دون أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة Paramount بلس إلغاء سلسلة Halo، بعد انتهاء طرح حلقات الموسم الثانى من العمل في مارس الماضى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ولم تعلن الشبكة عن سبب لإلغاء السلسلة بعد.

وذلك بعد أن حصل مسلسل Halo على تقييم وصل إلى %71 من قبل النقاد العالميين، و %51 من قبل مشاهدين معتمدين من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل في مارس الماضى، على شبكة Paramount بلس.

ودار مسلسل Halo حول انتقال المشاهدين إلى القرن السادس والعشرين لمشاهدة معركة بين البشر وسباق فضائي، وذلك من خلال تمثيل الصراع الملحمي في القرن السادس والعشرين بين البشرية وتهديد أجنبي معروف باسم العهد، ستقوم HALO بنسج قصص شخصية مرسومة بعمق مع الحركة والمغامرة ورؤية غنية بالتخيل للمستقبل.

مسلسل Halo من بطولة بابلو شرايبر، ناتاشا ماكيلهون، تشارلي مورفي، جين تايلور، شابانا عزمي، بوكيم وودبين، كيت كينيدي، ناتاشا كولزاك، وبنتلي كالو.