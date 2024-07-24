"دايما بكلمك وضحكتك قدام عيني".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد والدتها سهير الترك ونشرت صورة من مقابر عائلة النجم فريد شوقي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"

وكتبت رانيا: "النهاردة عيد ميلاد أغلى الناس وأحلى ضحكة وأحلى قلب عيدك في الجنة بإذن الله يا روح قلبي مع أعز الناس، وحشتيني أوي أنا تايهة ومش مستوعبة وبهرب للشغل والناس مش عايزة الواقع، أنا دايما بكلمك وضحكتك دايما قدام عيني بحبك أوي".

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يذكر أن السيدة سهير الترك أرملة النجم الكبير فريد شوقي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي

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