شكرا لقرائتكم خبر عن قصة "لما كان البحر أزرق" لفرقة المصريين قبل غنائها بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة المصريين للموسيقار الكبير هانى شنودة، حفلا غنائيا فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية يوم 27 يوليو على المسرح الرومانى، وطرحت التذاكر خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وأتاحة التذاكر لفئتين.

ومن الأغنيات التى ينتظرها الجمهور غناءها فى الحفلة هى أغنية لما كان البحر أزرق، من أجمل أغانى الفرقة والأغنية من ألبوم "ابدأ من جديد" عام 1981، من كلمات هاني زكي، وغناء المطربة راندا، وهى واحدة من المطربات التى انضموا للفرقة وغادروها فيما بعد لترك المجال الفنى و الزواج وضم هذا الألبوم أغاني: "ابدأ من جديد، أنا واللي بحبه و الصبحية ولما ابتدينا وأحزان وشارك في تأليف الأغاني: عمر بطيشة، وصلاح جاهين، وهاني زكي، وعصام عبدالله.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.