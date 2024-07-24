شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد: كل العوامل شجعتنى على المشاركة فى فيلم X مراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هشام ماجد فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن ما شجعه للمشاركة فى فيلم X مراتى، الذى سيبدأ عرضه فى دور العرض المختلفة من اليوم.

حيث صرح ماجد قائلا: "كل العوامل فى فيلم X مراتى شجعتنى على المشاركة، سواء المؤلفين اللى كاتبين السيناريو أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، شاطرين جدا وكتبوا حاجات كتير ناجحة، كمان المخرج معتز التونى، الفكرة اللى في الفيلم نفسها والورق، تايسون وأمينة خليل، الفيلم على بعضه كان جذاب أن الواحد يشتغل فيه".

كما يقدم الموسيقار محمد مدحت الموسيقى التصويرية لفيلم x مراتى بطولة النجوم هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون، والمقرر عرضه في السينمات اليوم، من إخراج معتز التونى، حيث يعد مدحت من أبرز الموسيقيين الذين يقدمون الموسيقى التصويرية في الأعمال الدرامية على الساحة الفنية في الوقت الحالي، حيث قدم الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال في رمضان الماضى.