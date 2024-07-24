الحنين غلب يسرا في ذكرى وفاة والدتها… هكذا أحيت المناسبة الأليمة

أحيت الممثلة المصرية، يسرا، الذكرى الخامسة على رحيل والدتها، حيث عبّرت عن شوقها الكبير لها وشعورها بالوحدة بدونها، داعيةً لها بالرحمة والمغفرة.

بهذه المناسبة الحزينة، شاركت يسرا، متابعيها عبر “إنستغرام”، صورة نادرة جمعتها بوالدتها وعلّقت: “تمر السنين يا أمي وانت تعيشين كل يوم داخل قلبي وكل خطوة أخطوها وكل نجاح أعرف أنه بسبب دعائك”.

وأضافت: “ليس هناك كلام يصف الفراغ من بعدك يا حبيبة عمري وليس هناك كلام يفيكِ حقك، كنت نعمَ الأم والأخت والصديقة، تركتِ بصمة في حياة كل من يعرفكِ”.

وأضافت يسرا: “أفتقدك وأفتقد حُضنك وسؤالك عني، الله يرحمك ويرزقك أعلى درجات الجنّة ويكرمُكِ كما أكرمتني”.

وختمت يسرا منشورها بطلب الدعاء لوالدتها قائلة: “الرجاء الدعاء لأمي الحبيبة سهيلة وهبي عمر وقراءة الفاتحة فضلاً وليس أمراً”.

على إثر المنشور، تلقّت يسرا العديد من رسائل المواساة من متابعيها وزملائها الفنانين من بينهم، مايا دياب، فيفي عبده، ليلى علوى، رانيا فريد شوقي وغيرهن، حيث تمنوا لوالدتها الرحمة.

نذكر ان والدة يسرا رحلت عن عالمنا في العام ٢٠١٩، مما أثّر كثيراً في حياة يسرا، التي تعبّر في مختلف المناسبات عن شعورها بالحزن والفُقدان بعد رحيل والدتها.

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على الصعيد الفني، إحتفلت يسرا، مؤخراً بعودتها الى خشبة المسرح بعد غياب سنوات طويلة، من خلال مسرحية “ملك والشاطر” التي شارك في بطولتها أيضًا الممثل أحمد عز ومجموعة من الممثلين وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.