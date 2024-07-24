نادر الأتات يفاجئ محبيه بخبر سار.. صورة “عريس” تحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير لأغنية “طلّوا عينيها” التي طرحها النجم اللبناني نادر الأتات منذ عامين، أعلن نادر عن استعداده لطرح أغنية جديدة مخصصة للأعراس بعنوان “يا قلِب إمَّك” يوم غد الخميس 25 يوليو.

ونشر نادر الأتات صورة البوستر الرسمي للأغنية، وظهر فيه بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وفي خلفية الصورة يظهر شاب مع والدته وهي تساعده خلال استعداده لحفل زفافه. وعلّق نادر على صورة البوستر قائلاً: “يا قلِب إمَّك.. هذا الخميس، 25 يوليو أغنية جديدة في كل مكان. انتظروها”.

ومن المتوقع أن تحقق أغنية “يا قلِب إمَّك” نجاحاً كبيراً على غرار أغنية “طلّوا عينيها” التي تحوّلت إلى نشيد للأعراس تدخل على أنغامها العرائس في حفلات زفافهن.

ومنذ صدور الأغنية قبل عامين تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” و”فيسبوك” و”تيك توك” فيديوهات لأغنية “طلّوا عينيها” من حفلات زفاف في لبنان ومختلف البلدان العربية. ويعيد نادر الأتات من جانبه نشر هذه الفيديوهات عبر خاصية “الستوري” في حسابه بموقع “إنستغرام”.