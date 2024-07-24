“السيد رامبو” يُعيد مصر لمهرجان فينيسيا بعد 12 سنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن مشاركة الفيلم المصري “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” بطولة الفنان الشاب عصام عمر، في الدورة 81، المقرر انطلاقها في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل.

ويُعرض هذا الفيلم عالمياً لأول مرة، ضمن برنامج Orizzonti Extra، وهو القسم الذي تعرض من خلاله الأفلام التي تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة.

ويُعيد هذا الفيلم، السينما المصرية إلى فينيسيا مرة أخرى، ضمن الاختيارات الرسمية بعد غياب تجاوز 12 عاماً، منذ فيلم “الشتا اللى فات” للمخرج إبراهيم البطوط، في برنامج Orizzonti عام 2012.

الفيلم بطولة عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، وإخراج خالد منصور في أولى تجاربه بالأفلام الروائية الطويلة، كما شارك في الكتابة مع السيناريست محمد الحسيني.

وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول “حسن”، الشاب الثلاثيني، الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد “رامبو” من مصير مجهول، بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطارداً من قبل “كارم”، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

كما أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا، اختيار الفيلم التونسي “عايشة” إخراج مهدي البرصاوي، للمنافسة في مسابقة آفاق بالدورة المقبلة

وتأتي مشاركة هذين الفيلمين في الدورة المرتقبة، بعد دعمهما من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي أصدر بدوره بياناً صحافياً قبل قليل، أشار فيه إلى أن فيلم “عايشة” تلقى دعماً من قبل “صندوق البحر الأحمر” و”سوق البحر الأحمر”.

وتابع البيان أن فيلم “البحث عن منفذ الخروج السيد رامبو” تلقى دعماً من “صندوق البحر الأحمر”، والذي كان جزءاً من “لودج البحر الأحمر” أحد برامج معامل البحر الأحمر، موضحاً “تفخر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدورها في تمويل ودعم هذه الأعمال الاستثنائية”.