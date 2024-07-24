“ليلة الأحلام” تجمع عمر خيرت وآمال ماهر في موسم جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستقبل مسرح عبادي الجوهر أرينا، الجمعة المقبلة، حفلاً موسيقياً غنائياً ضخماً، يجمع لأول مرة الموسيقار عمر خيرت، والمطربة آمال ماهر، بقيادة المايسترو وليد فايد، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة 2024.

ويشهد هذا الحفل، مشاركة مجموعة من أهم وأشهر العازفين العالميين، ضمن الأوركسترا الضخم الذي يضم حوالي 150 عازفاً.

وشهدت مدينة جدة، خلال الأيام الماضية، بروفات عديدة لهذا الحفل الكبير، والذي يعد من أهم الحفلات الموسيقية الغنائية التي يشهدها موسم جدة 2024، وسيتم بثه على الهواء مباشرة من خلال بعض القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.

ويعد هذا الحفل، هو الرابع لآمال ماهر في المملكة العربية السعودية خلال أقل من 3 شهور، والثاني في مدينة جدة، فقد سبق وشاركت في حفل ضخم أقيم يوم 3 مايو الماضي، ضمن فعاليات تقويم جدة، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً، وسط تفاعل كبير من الجمهور، خاصة وأنها قدمت أغاني لأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبده، وأبو بكر سالم، ووردة، بالإضافة إلى الإغنيات الخاصة بها.

كما أحيت حفلين ضمن حفلات جولات المملكة، أحدهما في مدينة الطائف، والآخر في أبها، أما مشاركة الموسيقار عمر خيرت، فتأتي في إطار حرصه خلال السنوات الأخيرة على المشاركة في الحفلات الموسيقية بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً في إطار احتفاله هذا العام بمرور 40 عاماً على بدء حفلاته الموسيقية.

وكان عمر خيرت قد شارك في أولى حفلات “الليالي المصرية السعودية” الذي أقيم في شهر فبراير الماضي، بدار الأوبرا المصرية.

ومن جانبه، قال الملحن صلاح الشرنوبي، لـ”الشرق”، إنّ: “الليلة ستكون مميزة فنياً، وأتوقع أن يكون هناك مفاجآت عديدة، خاصة مع حالة الزخم الفني التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “عمر خيرت قدّم حفلات مع علي الحجار، وريهام عبد الحكيم ومدحت صالح، وتتسم أعماله بالتنوع الفني ما بين الوطني والرومانسي، لذلك سنرى حفلاً استثنائياً”، متابعاً “عودة آمال للغناء شيء مميز للساحة الغنائية العربية”، لذا وصف اللقاء الأول بين عمر وآمال، بقوله: “لقاء القطبين”.

أما الناقد أحمد السماحي، قال لـ”الشرق”، إنّ: “الحفل سيجمع بين موسيقى عمر خيرت التي تتسم بالعبقرية، وصوت آمال ماهر المذهل”.

وتابع السماحى: “عمر خيرت لديه أعمال استثنائية منذ بداية انطلاقته الكبرى، وتعاونه مع كبار النجوم مثل إيمان الطوخي، ولطيفة، وعلي الحجار، فضلاً عن تقديمه للموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية”.

وتابع “المايسترو وليد فايد بالتأكيد سيُقدم موسيقى خاصة، لأنه واحد من المبدعين مع الثنائي هاني فرحات وأمير عبد المجيد، الذين تحظى حفلاتهم بالبصمة الفنية الجديدة”.

وطالب آمال ماهر، بتقديم الأغنية التي تحتفظ بها من ألحان الراحل عمار الشريعي، وتوزيع عمر خيرت، وكلمات بهاء الدين محمد، خاصة وأنها لم تقدمها من قبل، قائلاً: “هذا وقتها”.