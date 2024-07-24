ياسمين صبري تتألق بفستان قصير وجمالها يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها لأحدث إطلالاتها.

وخطفت ياسمين الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستان صيفي بقصة قصيرة باللون الأزرق، وجار الفستان بحمالات رفيعة، ومكشوف الصدر قليلا، كما انه محدد الخصر، وينسدل منه باقي الفستان بطريقة واسعة ومريحة.

وانتعلت ياسمين حذاء صيفي مفتوح ومسطح باللون الأصفر.

ومن الناحية الجمالية، اختارت ياسمين تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعت شعرها بالكامل للوراء، واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا يتنايب مع إطلالتها الصيفية، ما أبرز ملامحها.



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