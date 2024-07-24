الفرح الإسكندراني يشعل ختام القافلة الثقافية بوادي النطرون

ياسر رشاد - القاهرة -

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، ضمن برنامج القوافل المنفذ بقرية الوادي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

استهلت فعاليات اليوم الختامي مع لقاء بمدرسة الأمين الابتدائية للتعريف بأحداث ذكرى ثورة 23 يوليو قدمه عيد عبد السيد، تلاه مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها تصميمات بخامات معاد تدويرها، عمل تشكيلات بالكرتون والفوم جليتر، بجانب ورشة لتعليم أساسيات الرسم والخياطة، ومشغولات يدوية بالكروشيه.

كما شهد اليوم فقرة اكتشاف مواهب، رسم على الوجه، وعرض فني لفريق الموهوبين بالمدرسة.

واختتمت الفعاليات بباقة من الفقرات الاستعراضية لفرقة "التحدي" لذوي القدرات الخاصة بقيادة كابتن مصطفى عبده منها "الصعيدي، الصيادين، الفرح الإسكندراني، النوبي، الحجالة، يا بلدنا يا حلوة"، بالإضافة إلى رقصة التنورة المميزة التي لاقت حفاوة وتفاعلا كبيرا من قِبل أهالي القرية.

أقيمت القافلة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وبالتعاون مع مركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة والإدارة التعليمية بوادي النطرون برئاسة حمدي شيحة، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية لتحقيق العدالة الثقافية.

قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بالغربية

من ناحية أخرى ، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

ويشهد قصر ثقافة طنطا، اليوم الأربعاء، احتفالية في السابعة مساء تتضمن محاضرة بعنوان "مكتسبات ثورة يوليو"، بجانب معرض فني بمشاركة عدد من المواهب الفنية الشابة بمحافظة الغربية، وعرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية.

وتتواصل الفعاليات المقامة من خلال فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين بعرض آخر للفرقة بالمركز الثقافي بطنطا مساء غد الخميس، بالإضافة إلى حفل فني يحييه فريق كورال الطفل بقيادة المايسترو حسام الشريف، في تمام الثامنة مساءً على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى.

وفي سياق الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، أقام بيت ثقافة الفريق الشاذلي، لقاء بعنوان "امتيازات المرأة المصرية بعد الثورة المجيدة" تحدث خلالها د. أحمد النحراوي، مدير جمعية تنمية المجتمع ببسيون، عن الإنجازات التي حققتها الثورة من الناحية الاجتماعية خاصة للمرأة التي تمكنت من حق الانتخاب وتولي المناصب القيادية والترشح للبرلمان.

وأعد قصر ثقافة الطفل بطنطا، ورشة حكي للتعريف بنتائج ثورة يوليو، بجانب فقرة إلقاء قصائد وطنية، وورشة تصميم لوحات فنية معبرة.

كما شهدت مكتبة محلة أبو علي ورشة فنية للتعبير عن بطولات الجيش المصري، بجانب ورشة حكي للتعريف بالسيرة الذاتية للضباط الأحرار.