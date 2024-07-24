شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى محمد فؤاد قبل حفله فى مهرجان العلمين بحفل "كاسيت 90" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم الكبير محمد فؤاد لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين بعنوان "كاسيت 90"، وذلك يوم 1 أغسطس، ويشارك فى الحفل كل من النجوم هشام عباس، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، خالد عجاج، حيث يعد الحفل من أبرز حفلات مهرجان العلمين لما يشهده من ظهور نجوم لهم تاريخ كبير على الساحة الغنائية، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز أغانى فؤش قبل حفله في العلمين وهى كالتالى..

الحب الحقيقى ، وقدم فؤاد تلك الأغنية عام 1998، وأغنية فاكرك يا ناسينى من ألبوم حيران عام 1996، وأغنية ابن بلد، وكداب، علمناك، انا لو حبيبك، ولا يهمك، حبيبنى، شاهدين عليه، احكيلك ايه، شايف نفسك، طيب طيب، على عينى، يا طير يا غريب، وغيرها من الأغانى التي أمتعنا بها محمد فؤاد خلال مسيرته الغنائية الكبيرة .

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.