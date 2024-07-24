شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة من داخل كبينة قيادة طائرة: "كابتن طيار منونة معاكم النهاردة" والان مع تفاصيل الخبر

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة الجدل بظهورها داخل كبينة قيادة طائرة أثناء سفرها خارج مصر، حيث نشرت منة عرفة صوراً لها وهى تجلس في كبينة القيادة على حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "كابتن طيار منونة معاكم النهاردة أتمنى لكم رحلة سعيدة".

صور منة عرفة داخل كبينة الطائرة أعادت الأذهان الصورة التي التقطها محمد رمضان في كبينة طائرة بجانب السائق وتسببت في أزمة كبيرة للطيار وقتها، إلا أن منة عرفة التقطت الصورة في طيارة خارج مصر وتحديداً في المالديفز وهناك يُسمح بالجلوس في كبينة الطيار، كما أن العديد من الفنانين ظهروا سابقاً فى كبينة قيادة الطائرات منهم تامر حسنى وهنا الزاهد وإليسا ونيكول سابا وآخرين.

وكان آخر أعمال منة عرفة فيلم "أسود ملون" الذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضي 2024، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

تدور أحداث فيلم أسود ملون في إطار كوميدي رومانسي فانتازي، حيث يتناول علاقات الحب بين الرجل والمرأة، وكيف أن كل واحد منا لديه فكرة خاطئة في ذهنه لابد أن يتخلص منها لكي يستمتع بالحب، وذلك من خلال منظِّمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وهناك تتعرف على حالات مشابهة لحالتها.