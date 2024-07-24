شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى البريطانى جون مايال عن عمر 90 عاما داخل منزله بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المغنى والموسيقى البريطانى جون مايال رائد موسيقى البلوز الإنجليزية فى الستينيات عن عمر ناهز 90 عاما، وذلك دون تحديد أسباب الوفاة، حسبما أعلنت عائلته على موقع "فيس بوك".

وذكرت إذاعة "لاك" الإخبارية السويسرية، اليوم الأربعاء، أن "مايال" توفى داخل منزله فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن هذا المغني وعازف الهارمونيكا وعازف الجيتار كان أحد الممثلين الرئيسيين لموجة "ازدهار موسيقى البلوز" التي اجتاحت إنجلترا في منتصف الستينيات.

وكان في عام 1963، وصل جون مايال، في عمر 30 عاما، إلى لندن من شمال إنجلترا بعد تخرجه من الفنون الجميلة، حيث قرر التخلي عن وظيفته كمصمم جرافيك ليتحول إلى مهنة كموسيقي البلوز، وهو أسلوب ولد في أمريكا، وقام بتأسيس فرقة "جون مايال والبلوز بريكيرز" وهي فرقة ضمت بين أعضائها بعضا من أشهر موسيقيي موسيقى البلوز والبلوز روك.