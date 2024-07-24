شكرا لقرائتكم خبر عن عرض طريف من ريان رينولدز وجاكمان لـ محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدولى المصرى محمد صلاح عرضا طريفا من الممثل العالمى ريان رينولدز، من أجل الانضمام لناديه ريكسهام، وخلال مقابلة لرايان رينولدز والممثل الأسترالي هيو جاكمان، أبطال فيلم "Deadpool & Wolverine"، قرأ الأخير رسالة تقارنه بالنجم المصري.

وجاء في الرسالة أن جاكمان مثل صلاح، حققا إنجازات متواصلة في الكرة والسينما، وحافظا على مستوى ثابت، وقال جاكمان: "وضعي في نفس الجملة مع محمد صلاح أمر رائع حقا".

ومن جهته، قال رينولدز، مالك نادي ريكسهام في الدرجة الرابعة بإنجلترا، إنه يعرض على صلاح الانضمام لفريقه الصغير، ذى التاريخ العريق، وفي مقطع فيديو نشره موقع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ظهر رينولدز وهو يتوسل لصلاح ويدعوه للانضمام إلى فريق ريكسهام، حيث قال: "مو، سيتم احتضانك بحرارة في مضمار السباق في شمال ويلز".

وعلى الرغم من أن العرض كان مزحة بشكل واضح وأن انتقال صلاح إلى ريكسهام سيكون بمثابة صدمة القرن، إلا أن رينولدز اختتم كلامه قائلا: "فكر في الأمر".

وكان قد كشف النجم العالمى هيو جاكمان أنه قبل دوره في فيلم Deadpool & Wolverine الجديد من إنتاج شركة مارفل دون إخبار وكيل أعماله، حيث تحدث جاكمان في أحدث مقابله معه عن كيف جاءت الفكرة المركزية للفيلم، والتى ترى أن النجم العالمى رايان رينولدز يجتمع مجددًا مع جاكمان بعد فيلم X-Men Origins: Wolverine لعام 2009، "مثل صاعقة البرق" بينما كان يقود السيارة.

وصرح جاكمان قائلا: "بعد فيلم 2009، أدركت فى أعماقى أننى أريد أن أشارك في فيلم جديد مع رينولدز، ومنذ أن رأيت فيلم Deadpool، قلت لنفسي: "هاتان الشخصيتان يجب أن يجتمعا معًا".

وأضاف جاكمان أنه فور نزوله من السيارة، اتصل برينولدز ليخبره بفكرة الفيلم، وأشار قائلا: "لم أتصل بوكيل أعمالي، ولا أحد، ولكن كان علي بعدها أن أتصل بوكيل أعمالي وأقول له: "بالمناسبة، لقد اتقفت على بطولة فيلم جديد".

كما يعتبر فيلم Deadpool and Wolverine هو الفيلم الأكثر انتظارًا هذا العام، حيث قال مخرجه شون ليفى إن الفيلم أخذ منعطفًا 360 درجة بعد دخول هيو جاكمان، وأضاف المخرج أنه يجرى محادثات مع رايان رينولدز للتفكير فى أفكار للجزء الثالث.

وفى تصريحات لـEW قال ليفى: "لقد تغير كل شيء جذريًا في اليوم الذي انضم فيه هيو لقد كنا نعمل على الكثير من الأفكار حول القصص المحتملة لفيلم Deadpool"، مضيفًا: "أستطيع القول إن القصة تغيرت تمامًا".