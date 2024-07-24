ثنائيّة منتظرة بفارغ الصّبر، من شريكة أنجين أكيوريك في بطولة مسلسل “الحصار”؟

تلقّى الممثّل التّركيّ، أنجين أكيوريك، عرضًا للمشاركة في بطولة مسلسل “الحصار” الى جانب الممثّلة أصلي أنفار لصالح منصّة نتفليكس.

وفي حال وافق أنجين أكيوريك على بطولة المسلسل، ستتحقّق بذلك ثنائيّته مع أصلي أنفار التي كان من المفترض أن تشاركه بطولة مسلسل “إسمي فرح” قبل نحو عامين لكن حينها انسحبت “أنفار” من المشروع بسبب حملها.

وفقًا للمعلومات المسرّبة من كواليس المسلسل المكوّن من ثمانية حلقات والمكتوب بنص جريء قوي جدًّا، والذي سيجلس فيه أولوتش بيرقدار على كرسي المُخرج (من أعماله “الدّاخل”). ومن كتابة ميريتش أجمي (من أعمالها “الطّموح الأعمى”).

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من المقرّر أن يبدأ تصوير المسلسل في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر القادم. انجين اكيوريك سيلعب دور عثمان. أما اصلي أنفار بدور نهال. وطارق أمير تكين بدور أردا شقيق عثمان الأصغر.