بارا السكري تستمتع بوقتها في حديقة الحيوانات..إليكم سعر حقيبة يدها الخيالي من SAINT LAURENT

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري متابعيها بأخر إطلالتها و خطفت أنظار الجمهور، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص من حديقة الحيوانات، ظهرت فيها مرتدية كروب توب ضيق باللون الأخضر من دون أكمام معغ سروال جينز واسع و قميص جينز مفتوح ، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها، مع نظرات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

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و حملت يارا بيدها حقيبة من دار أزياء SAINT LAURENT وصل سعرها إلى 2290 دولار.

وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

