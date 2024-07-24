أغنية على بالي لـ رامي صبري تدخل قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الفنان رامي صبري بأغنيته الجديدة على بالي، قائمة الاكثر مشاهدة على يوتيوب، خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

حققت الأغنية أكثر من 200 ألف مشاهدة، وحصلت على المركز الثامن في الأكثر مشاهدة، من كلمات مصطفى مدكور، ألحان رامي صبري محمد علي، وتقول كلماتها "على بالي لو عدت علينا سنين يا واحشني طولت في غيابك فين الدنيا من بعدك هعيشها لمين ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه على عيني عُمْر وعدى و إنت بعيد و أنا لسه بحكي في حكايتنا و أعيد وحياتي مش لاقيلها أي جديد طب و أنت بعيد قولي أعمل إيه ليالي حبيبي أنا مش بنساك ومكمل حياتي و أنا قلبي معاك بطمن عليك طول ما أنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك. قى هان على قلبك اللي بينا وراح خدت الحنين ومشيت سايبلي جراح مين اللي عايش في الفراق مرتاح أنا ليل وصباح مستني الاقيك لا عتاب يرجّعلي اللي راح ولا لوم من يوم فراقنا وضهري بقى مقسوم واديني بحسب في السنين باليوم , بنام وبقوم فاكر لياليك ليالي حبيبي أنا مش بنساك ومكمل حياتي و أنت قلبي معاك بطمن عليك طول ما أنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك.

كان قد طرح “أنا جامد كده كده”، واقتربت من النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي.



وتقول كلماتها “بتحب إنت تضحكنى هاتسيبنى هاتفرِق ايه جاى ف نفسى تِشككنى ده كلام يترد عليه ! ده إن إنت تقول حاتسيبنى اهي دى لوحدها إيفيه إسمعنى هاقولك ايه أنا جامد كده كده مابحطش إيدي على خدي ولا بقعد ف البيت أسبوع دنيا هكملها لوحدي وكأن مفيش موضوع إتجدعن بس إنت أمشي ماتتهددنيش ممنوع أنا جامد كده كده”

يضم ألبوم رامي صبري الجديد 6 أغاني "أنا جامد كده كده، كنا معدين، مابتحصليش كتير، على بالي، كداب، فيها إيه”

وأعلن رامي صبري عن فريق عمل الألبوم، كالآتي:

أغنية أنا جامد كده كده: من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال الحمداوي

أغنية كداب: كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري

أغنية على بالي: كلمات مصطفى مدكور، ألحان محمد علي ورامي صبري، توزيع رامي يسيّ

أغنية فيها إيه: كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي

أغنية كنا معدين: كلمات عليم، ألحان عمر الشاذلي، توزيع عمرو الخضري

أغنية مابتحصلش كتير كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي

ألبوم النهايات أخلاق 2024

يأتي ألبوم “أنا جامد كده كده” بعد مرور مايقرب من 6 أشهر على آخر ألبومات رامي صبري “ألنهايات أخلاق” والذي طرحه في مطلع يناير الماضي، وحقق أصداء إيجابية وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

ضم ألبوم النهايات أخلاق 11 أغنية “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة، ليك غلاوة عندي”.

جاءت أغنية “بين الحيطان” الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمر الخضري، وتقول كلماتها

وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع ".

ألبوم معايا هتبدع 2022

بجانب ألبوم “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023، والذي ضم 8 أغاني “معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 124 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".