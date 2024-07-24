الخميس.. عرض "الخطة المثالية" على مسرح نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تنطلق في التاسعة مساء غد الخميس 25 يوليو، أولى ليالي العرض المسرحي "الخطة المثالية" على مسرح النهار التابع لنقابة المهن التمثيلية، بالقصر العيني بالقاهرة

العرض تأليف محمد السوري وتمثيل وإخراج باسم داوود، ويشارك بالتمثيل في العرض مصطفى الشخيبي، چاسمين خالد، دنيا المنياوي، ريم السحرتي، يوسف مراد، سعد سمير، ديكور أحمد السيد، إضاءة أحمد صبحي، تصميم بوستر باسم وديع، استعراضات آيات صابر، أشعار وألحان أدهم فيتو، موسيقي عبدالله ضاوي.

يأتي تقديم العرض في إطار سياسة نقابة المهن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكي الهادفة إلى دعم ورعاية شباب الفنانين ومنحهم فرصة تقديم أعمالهم للجمهور.

يذكر أن العرض يقدم مجانا للجمهور يوميا لمدة 5 أيام تنتهي الأحد 28 يوليو