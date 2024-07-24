منها العزف مع عمرو دياب.. معلومات غير صحيحة متداولة عن الراحل سيد السمان تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت أسرة الفنان والملحن الراحل سيد السمان عن إقامة العزاء اليوم الأربعاء، عقب صلاة المغرب بعد رحيله فجر أمس الثلاثاء، وتشييع جنازته

ويقام عزاء الفنان سيد السمان، في دار مناسبات القواس، خلف قصر عابدين

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية" أعلن عن الوفاة عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، الأخ العزيز المحترم سيد السمان في ذمة الله، الله يرحمك يا سيد ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، آخر مرة يوم ٧/٣ جاء السيد السمان ليودعني"

وتابع: "سيد كان سعيد جداً بزيادة المعاش وزيادة العلاج ظناً منه أن العمر باق لنستمتع به و بمميزاته، وها هو تليفزيون الحياة يذكرنا دائماً بأن القريب رحل والغريب رحل والغني رحل والفقير رحل والسمين رحل والنحيف رحل والكبير رحل والصغير رحل والقوي رحل والضعيف رحل والخائن رحل والوفي رحل والصادق رحل والكاذب رحل . ولن ينفعك مكرك يوم تلقى خير الماكرين الحكم العدل".

من هو سيد السمان؟

- اسمه بالكامل سيد السمان محمد نور، من إسنا

- بدأ الراحل مشواره مع فرقة الفنان النوبي علي كوبانا، والفرقة القومية للفنون الشعبية

- اشتهر بتقديم أغاني تجمع بين موسيقى الجاز والسلم الخماسي، وأدائها بطريقة استعراضية.

- أصدر ألبوم واحد، من إنتاج شركة صوت الدلتا، وقدم به أشهر أغانيه "زي زمان"

- غنى الراحل من ألحانه أغاني كده الأيام، وظالمني.

- ظهر الراحل مع الفنان عمرو دياب، مؤديا دور عازف الساكسفون، في كليب "ضحكة عيون حبيبي"، وقام بعزف صولو الساكسفون العازف الشهير سمير سرور.

- شارك الراحل بالغناء في عدة مهرجانات دولية مع فرقة الفنان علي كوبانا.

- كون الراحل فرقة استعراضية، قدمت أعمالها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

- رغم كونه ليس نوبيا، يعد الفنان الراحل، بسبب مشواره الفني، من أبرز رموز الوسط الفني النوبي، وسافر السودان عدة مرات.

- أسس الراحل مكتب وكيل فنانين، منذ عدة سنوات

- نافس الراحل على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية، وحرص على دعم النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل.