بـ"لوك مختلف".. حمادة هلال يروج لأحدث أعماله الغنائية "حصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان حمادة هلال لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "حصل"، وجاءت بطريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها قريبا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وشارك "هلال"، برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "قريباً أغنية حصل".

وظهر حمادة هلال في الفيديو بلوك مختلف، بشعر أشقر طويل ولحية واكسسوارات ذهبية، وممسكا بسيجارة.

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، الذي عرض في دراما رمضان عام ٢٠٢٤.

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